На данный момент нельзя приступить к ликвидации последствий обстрела из-за поврежденного газопровода.

14 марта российские террористы нанесли сокрушительный ракетный удар по четырехэтажному жилому дому в центре Харькова. В результате вражеского обстрела погибли двое мужчин, один чудом спасся, так как в момент взрыва находился в подвале.

Фото и видео опубликовала видео с места событий Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Поисковые работы продолжаются, там могут находиться еще три человека. На данный момент нельзя приступить к ликвидации последствий обстрела из-за поврежденного газопровода.

К работам привлечены спасатели Харьковского, Днепропетровского и Полтавского гарнизонов ГСЧС, а также Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

О разрушении жилого дома в центре Харькова также сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Был разрушен еще один объект, это гражданский объект, жилой дом в центральной части города Харькова. Почти полностью разрушен. Сейчас там уже работают спасатели, наши коммунальщики, чтобы разбирать завалы. Ситуация напряженная, но мы не сдаемся и сдаваться не собираемся. Обязательно победим! Могу сказать, что все люди настроены по-боевому. Сегодняшняя ситуация нас не испугает", – подчеркнул глава города.

Напомним, под Харьковом сбит еще один вертолет РФ.

Как сообщала Politeka, предатель помог оккупантам бомбить Харьков за 40 тысяч гривен.

Также Politeka писала, оккупанты скинули авиабомбу на Харьковский физико-технический институт.