В центре Харькова из дома отселили жителей двух подъездов.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
В Харькове по улице Культуры в 6-этажном жилом доме загорелась кровля.
На ликвидацию пожара направили 80 спасателей и 24 пожарных машин.
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"Подразделения ГСЧС спасли семь человек и вывели на свежий воздух шесть человек. В результате пожара огнем уничтожено кровлю на площади 500 квадратных метров и повреждено деревянное покрытие в трех квартирах на шестом этаже", — пояснили спасатели.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области подросток пострадал от взрывчатки - появилось фото.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Несчастный случай произошел в Чугуевском районе - 13-летний парень пострадал от взрывчатки.
Пятеро детей от 9 до 14 лет собирали на поле остатки капусты. 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и оторвал чеку - взрывчатка сработала и оторвала фалангу пальца руки.
На место приехала скорая - ребенка госпитализировали в больницу.
Напомним, взрыв газа в жилом доме, люди выбрасывают детей из окон: первые кадры с места
Как сообщала Politeka, страшный взрыв прогремел на заводе: десятки погибших и раненых, дома превратились в руины
Также Politeka писала, что мощный взрыв уничтожил российский завод, число жертв стремительно растет: опубликовано видео.