В Харьковской области мужчина погиб на рыбалке
Об этом сообщили в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.
Инцидент произошел в пгт Орелька Лозовского района 30 июня погиб мужчина.
Днем мужчина был на рыбалке, ловил рыбу он с лодки.
"Тело 65-летнего мужчины подняли из воды в 23:15", - говорится в сообщении.
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Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, на харьковских пляжах обнаружена кишечная палочка
Два харьковских пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям.
Об этом сообщили в ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения".
В воде Безлюдовского и Петренковского водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек (9500 и 6200 соответственно при норме не более 5000 на литр) превышает нормативные значения.
Это указывает на вероятное наличие в воде возбудителей кишечных инфекционных заболеваний.
Врачи не рекомендуют купаться в указанных водоемах.
К слову, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"
Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.
Кроме того Politeka писала, о том, что трагедия произошла с 4-летним ребенком на пляже Харькова: был с бабушкой и мамой.