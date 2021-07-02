В Харьковской области мужчина погиб на рыбалке

Об этом сообщили в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.

Инцидент произошел в пгт Орелька Лозовского района 30 июня погиб мужчина.

Днем мужчина был на рыбалке, ловил рыбу он с лодки.

"Тело 65-летнего мужчины подняли из воды в 23:15", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, на харьковских пляжах обнаружена кишечная палочка

Два харьковских пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям.

Об этом сообщили в ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения".

В воде Безлюдовского и Петренковского водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек (9500 и 6200 соответственно при норме не более 5000 на литр) превышает нормативные значения.

Это указывает на вероятное наличие в воде возбудителей кишечных инфекционных заболеваний.

Врачи не рекомендуют купаться в указанных водоемах.

К слову, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"

Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.

Кроме того Politeka писала, о том, что трагедия произошла с 4-летним ребенком на пляже Харькова: был с бабушкой и мамой.